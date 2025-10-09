Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, futbol hakemlerinin antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundular.

İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı ve Hakem Kurulu üyesi Özkan Kaya ile birlikte il ve aday hakemlerinin antrenmanını ziyaret eden Ayan ve Arıcı kısa birer konuşma yaptılar.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Çorum hakemliğinin yeni bir yapılanma içinde olduğunu bu yüzden genç hakemlere büyük görev düştüğünü çok çalışarak yeniden ilimize klasman hakemleri kazandırmalarını istediklerini belirterek her zaman olduğu gibi hakemlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi ve başarılar dileğinde bulundu,

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’da futbolun en önemli ayağı olan hakemliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ve adalet dağıttığını belirterek genç hakemlerden adaletli olmalarını istedi. Çorum hakemliğinin yenilenme sürecine girdiğini yapılacak çalışmalar sonucunda yeniden klasmanda Çorum hakemlerinin görev yapacağına inandığını belirten Arduç her zaman yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.