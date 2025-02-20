Azerbaycan Azsport İdman Kulübü güreş takımı antrenör ve sporcuları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Azsport İdman Kulübü güreş takımı 28 Şubat'a kadar sürecek olan kamp için Çorum'a geldi. Azsport İdman Kulübü antrenörleri İbrahim Hadiyev, Elhan İskenderov ve sporcular Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın yanı sıra Spor İşleri Müdürü Nadir Solak Azerbaycan Azsport İdman Kulübü Güreş Takımı sporcuları Fuad Mehdiyev, Alizade Nichat, Rinad Abbasli, Abulfaz İskandarov, Üzeyir Nuriyev, Nabi Hasanov, Tugay Huseynov, Sinan Babayev'da yer aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ımızın Azsport İdman Kulübü güreş takımını Belediyemizde konuk etmekten mutlu olduk. 28 Şubat'a kadar spor kenti Çorum'umuzda kamp yapacak yiğitlerimize ve antrenörlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.