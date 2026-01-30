Badminton Federasyonu tarafından Osmancık’ta düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasına katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

Üç gün süren şampiyonunun ödül töreni öncesinde Badminton Federasyonu As Başkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı tarafından şampiyonaya katkıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, OSMİAD Başkanı Erdal Kanıtemiz, Osmancık’lı iş insanları Hüseyin Cebeci, İlhan Topcuoğlu ve Yunus Önal, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saltık, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İsmet Bilgin’e Badminton’a katkılarından dolayı plaketleri verildi.