Yarın sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tam kadro olarak katıldığı antrenman her zaman olduğu gibi fitnes salonunda yapılan aktivasyon hareketleri ile başladı.

Bu çalışmanın ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu tam sahada pas ve atak sonlandırma çalışması ile başlanan antrenmanda takımdan rakibe geçiş atağı izni vermemesi ve top kaybı yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra Keçiören maçının taktiğinin yapıldığı çalışmada Teknik Heyet futbolculara çalışma sırasında futbolculardan dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi.

Çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun oynayan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiören maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.