Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum olarak her alanda nüfusuna göre en fazla yatırım yapan ve örnek gösterilen belediye olduklarını belirterek ‘Hamdolsun Spor yatırımı anlamırda da Türkiye’de bir numarayız’ dedi. Aşgın amatör spor kulüplerine nakdi destek töreninde yaptığı konuşmada Belediye olarak spora büyük önem verdiklerini söyledi.

Aşgın konuşmasında yaptıkları spor tesisleri ve amatör spora destekleri konusunda bilgiler verdi.

Aşgın konuşmasında , ‘Biz Çorum Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman gençlerimiz oldu. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sağlıklı olsun. Gençlerimizi okullarda, kütüphanelerde, spor salonlarında, bilimde ve teknolojide görmek istiyoruz.

Çorum Belediyesi olarak sporla alakalı çok güzel işlere imza attık atmaya da devam edeceğiz. Bugün bu salonda gençlerimizin heyecanlı olduğunu gözlemliyorum. Biz sizleri böyle heyecanlı gördükçe daha çok çalışmak istiyoruz. Sizlere daha iyi fırsatlar ve çalışma ortamları yaratmak istiyoruz. Birlikte bu fırsatları iyi değerlendirerek başarıyla taçlandırmayı hedefliyoruz. Çorum Belediyesi olarak Türkiye’de en çok asfalt yapan, en çok yol yapan, en fazla altyapı yapan bir şehir olarak nam saldık. Ama biz her zaman dedik ki bu yetmez. Çorum’u spor şehri de yapmalıyız. Kültüre, edebiyata, eğitime de yatırım yapmalıyız. Allah’ımıza hamdolsun bu anlamda da Türkiye’de bir numarayız.

2019 yılında göreve başladığımızda kulüplerimize sadece 67 bin TL malzeme desteğinde bulunduk. Bunu her yıl arttırarak bugünlere geldik. Geçen senede kulüplerimize 3 milyon malzeme desteğinde bulunduk. Bu sene ise malzeme değil nakdi destek verelim kulüplerimiz malzemelerini kendileri alsın dedik. Bugün de kulüplerimize maddi olarak 3 milyon TL nakdi destekte bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu parayı da kulüplerimize adaletli bir şekilde dağıtacağız.

Biliyoruz ki, spor sadece malzeme ile olmuyor. Altyapı gerekiyor. Tesis gerekiyor. Biz bu şehre 15 bin kişilik stadyum kazandırdık. Yeni Spor Salonu kazandırdık. Nizami sentetik futbol sahaları kazandırdık. Yüzme Salonları, masa tenisi salonları ve bir çok tesis kazandırdık. 66 yatak kapasiteli güreş eğitim merkezimiz de hazır. Bu tesisimizi tamamlamak da bizlere nasip oldu. Yeter mi? Yetmez tabi. Şimdide geçenlerde ihalesini yaptığımız 15 futbol semt sahasını gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bir 15 tane de İl Özel İdare kanalı ile mahallelerimize kazandıracağız. Yani toplamda 30 adet semt futbol sahasını bu yıl hizmete sunacağız. Çorum’a yeni olimpiyatlar şampiyonu çıkaracağına inandığımız Türkiye’nin en modenn Güreş Eğitim Merkezi açılışa hazır. 66 yataklı Eğitim Merkezi ilimiz ve ülkemize yeni şampiyonlar yetiştereceğine inanıyoruz.

Belediye olarak bu yılki 3 milyon TL’lik nakdi desteğimizin yanı sıra 3 milyon TL’lik de servis desteği sunacağız. Bu zamana kadar Çorum Belediyesi olarak toplamda 6.5 milyon TL destekte bulunmuşuz. Siz gençlerimize helal olsun. BELTAŞ olarak 1.Amatör Küme Futbol Ligi’ne son 2 yıldır isim sponsoru oluyoruz. İlk senemizde 200 bin TL verdik. Geçen sene ise 300 bin TL verdik. Bu sene ise 400 bin TL vererek isim hakkın bir kez daha alıyoruz’ dedi.