Çorum Belediyesinin Amatör Spor Kulüplerine bu yıl vereceği nakdi destek dağıtım programı dün yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile yönetim kurulu üyeleri kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşmaların ardından çocuklara dağıtılan numaralar arasından yapılan çekilişle on isme Çorum FK forması on isme ise voleybol, futbol ve basketbol topu hediye edildi.

Daha sonra temsili olarak programa katılan protokol üyeleri tarafından 3 bin liralık temsili çek teslim edildi.

Çorum Belediyesi her yıl malzeme desteği verdiği kulüplere bu yıl nakdi yardım yapıldı.

Çorum Belediyesi tarafından belirlenen 3 milyon liralık yardım 50 kulübe faaliyet ve lisanslı sporcu sayısına göre değişik miktarda belirlenecek dağıtılacak.