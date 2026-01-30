Kulüplü Erkekler Basketbol U 18’de şampiyonluğu Basketbol Yıldızları A takımı kazandı.

İki kulüpten dört takımın mücadele ettiği turnuvada tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlar sonunda üç maçını da kazanan Basketbol Yıldızları A takımı şampiyon oldu.

Çorum Basketbol Yıldızları A takımı Sinan, Baturay, Ali, Ufuk, Akın, Ömer Haşim, Tuna, İbrahim, Metehan, Arda, Elvan Çınar’lı kadrosu ile son maçında Basketboıl Yıldızları B takımını 80-25 gibi farklı skorla yenerek kayıpsız olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çorum Basketbol Yıldızları B takımı Sinan Kerman, Baturay Köşkerler, Ali Halim Çalışkan, Ufuk Burhan, Akın Babuççu, Ömer Kılıç, Talha Saraç, Tuna Tokatlı, İbrahim Demirel, Metehan Demir, Arda Akkaçoğlu ve Çınar Egül’lü kadrosu ile bu mağlubiyet ile üçüncülük kupasını aldı.

Çorum Belediyespor A takımı Deniz, K. Asaf, Y. Mert, Eren, Furkan, Deniz, Hamza, M. Musa, İ. Sıraç, H. Hüseyin, C. Yağız ve Ali Sami’li kadrosu ile son maçında Çorum Belediyespor B takımını 76-58 yenerek ikincilik kupasını aldı.

Çorum Belediyespor B takımı Yunus Emre Sağır, Mustafa Sarp, Sefa, Sefer, Eray, Mirsad. Uğur Buğra, Kayra, Yiğit Sıtkı, Yusuf Alp, Ahmet Eymen, Emir Köse’li kadrosu ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi. Çorum Belediyespor B takımı 17-21 Şubat tarihlerinde Çorum’da yapılacak olan Bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecek.