Osmancık’ta yapılan 19 Yaş Altı Badminton il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde erkeklerde dört kadınlarda ise üç sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde Eyüp Koçak birinci olurken Gökhan Alnıdelik ikinci Hüseyin Özdemir üçüncü Yakup Şerbetci ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Genç kızlarda ise Kübranur Çapar iki maçını da kazanarak birinciliği alırken Yağmur Çevik ikinci Cemre Dağ ise üçüncü oldu. İl birinciliği sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.