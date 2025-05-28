Badminton’da Osmancık yine kürsüde. İlçede yapılan çalışmalar sonucunda sayısız milli takım sporcusu ve şampiyonluk çıkaran Barış Boyar son olarak küçük erkeklerde Türkiye ikinciliğini kazandı. Kastamonu’da yapılan Okul Sporları Küçük erkekler badlinton Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı finalde kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

24 Mayıs cumertesu günü başlayan Okullu Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonasında Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Barış Boyar yönetiminde Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Mehmet Gökgök ve Muhammed Zahid İlhan’lı kadrosuyla yaptığı grup ve eleme maçlarını kazanarak finale yükseldi.

Final maçında grupta yendiği Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz rakibine bu maçta mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Yağmur Koçak, Rana Şahin, Zümra Şahin, Işıl Banu Uluhan, Eslem Köroğlu ve Eylel Serra Kütük’tan oluşan Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu küçük kız takımı ise gruptan ana tabloya çıktı yarı final maçında rakibine yenilince beşinci olarak şampiyonayı tamamladı.

Barış Boyar bu maçıda büyük emeği olan antrenör Eren Murat Güngör’e özverili çalışmaları için, sürecin her aşamasında yanlarında olan desteklerini esirgemeyen spora ve gençliğe inanan değerli büyükleri Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran. Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, her zaman yanlarında olan ve yol gösteren oluna öncülük eden okul müdürü Sefa Kayalı’ya teşekkür etti.

Boyar, bu başarıyı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a armağan ettiklerini belirterek ‘Bu büyük başarımızı, görevini büyük bir aşkla ve özveriyle yerine getirirken hain bir terör saldırısında şehit edilen, adını gururla taşıdığımız öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’a ithaf ediyoruz. Senin adını taşıyan bu okulda, öğrencilerimiz yalnızca akademik değil, insani ve sportif değerlerle de yetişiyor. Bu derece senin hatırana, senin ilhamına ithafımızdır. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Aybüke Öğretmenim’ dedi.