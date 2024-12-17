Çorum Belediyespor Karate’de tarihi başarılara imza atmaya devam ediyor.

Uluslararası 34. Boğaziçi Karate Turnuvasında milli takımda mücadele eden Çorum Belediyespor sporcuları bir altın iki bronz madalya kazandılar.

13-15 Aralık tarinlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu7nda yapılan ve 37 ülkeden 4039 sporcunun mücadele ettiği 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Çorum Belediyespor kulübü sporcularından Kayra Yağlı sıkletinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kerem Tuğra sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanırken Yusuf Seha Korkmaz da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Samet Türe son yıllarda alt yapı ve performans gruplarında başarı grafiğinin yükseldiğini belirterek ‘Bu başarıların özverili ve disiplinli çalışmanın bir sonucu. Ayrıca gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu tablodan büyük mutluluk duyuyorum’ dedi.