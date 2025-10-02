Çorum’da aday hakem kursu sonunda İl Hakemliğine yükselen Bahar Çakıcı öğrenimini tamamlaması nedeni ile memleketi Gaziantep’e dönmesi nedeni ile teşekkür plaketi verildi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Bahar Çakıcı okulu bitirerek memleketi Gaziantep’e dönmesi nedeni ile önceki akşam Çorum hakemleri ile son antrenmana çıktı.

Antrenman sonunda düzenlenen törenle İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ve önceki kurul başkanı Mahmut Selçok tarafından Bahar Çakıcı’ya ilimiz hakemliğine yaptığı katkılar nedeni ile teşekkür edildi ve plaket verildi. Törende ilimizin en tecrübeli hakemi Ömür Soytemiz ise Çakıçı’ya forma hediye ederek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Bahar Çakıcı hakemliğe Gaziantep de devam edecek.