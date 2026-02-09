Çorum Baharspor Kulübü Sporcuları Osmaniye’den iki bronz madalya ile döndüler.

3-7 Şubat tarihleri arasında Osmaniye Tosyalı Spor Salonunda yapılan Okullararası Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonasında 69 kiloda Kick Light branşında Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Deniz Gazi Sezgin üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

37 kiloda mücadele eden bayanlar 37 kiloda Karşıyaka Ortaokulu’ndan Ada Ergül de üçüncü olarak bronz madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

Çorum Baharspor Kulübü Antrenörü Hasan Çalışkan iki sporcusunun gösterdiği performansın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek iki sporcusunu tebrik etti ve daha çok çalışarak daha büyük başarılar beklediklerini söyledi.