Çorum’da yapılan Okullu Gençler Voleybol Yarı Final Grubunda Bahçeşehir Koleji erkek takımı gruptan üçlü averajda kaybederek final oynama şansını kaybetti.

Sekiz kız ve sekiz erkek takımının iki farklı salonda mücadele ettiği yarı final grubunda Bahçeşehir Koleji erkek takımı grupta ilk maçında Tokat Şehit Aydoğan Spor Lisesi’ni 3-2 yenerken Samsun Rıdvan Çelik Fen Lisesi’ni 3-1 yendi son maçında ise İstanbul Ticaret Odası MTAL’ye 3-1 mağlup oldu.

Grupta Tokat Çorum’a yenildikten sonra İstanbul ve Samsun takımlarını yenince Çorum, İstanbul ve Samsun puanları aynı oldu ve averaj hesaplaması yapıldı. Bu hesaplama sonunda gruptan İstanbul Ticaret Odası MTAL ile Tokat şampiyonu çapraz oynamaya hak kazandılar.

Kızlardaki temsilcimiz Çorum Bahçeşenir Koleji Anadolu Lisesi ise grubunda üç maçınıda kaybederek veda etti.

Çorum grubunda dün oynanan çapraz maçları sonunda kızlarda Ankara TVF Spor Lisesi ve İstanbul Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi ilk ikiyi alarak final grubuna yükseldi.

Erkeklerde ise Ankara TVF Spor Lisesi ve İstanbul Özel Eğitim ve Yaşam Merkezi Okyanus Lisesi finallere yükselen okullar oldular.