Osmaniye’de yapılan Okullu Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Ankaspor kulübünden Gökdeniz Irmak ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Okullu Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 47 kiloda mücadele eden Gökdeniz Irmak zorlu maçları kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Antrenörü Sinan Duman sporcusunun verdiği mücadele eden son derece memnun olduğunu belirterek kendisini tebrik etti ve daha fazla çalışarak daha büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.