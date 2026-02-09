Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un dokuz maçlık galibiyet serisi Osmangazi Belediyespor deplasmanında sona erdi.

Sungurlu Efeleri iyi başladığı maçı final setinde 3-2 kaybederek dördüncü mağlubiyetini aldı.

Dokuz maçlık galibiyet serisi ile Osmangazi Belediyespor deplasmanına giden Sungurlu Belediyespor rakibi önünde maça iyi başladı ve hücumdaki etkili oyunu ile üstünlüğü ele geçirdikten sonra 25-20’luk skorla seti alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi takım özellikle savunmadaki başarılı oyunu ile temsilcimiz önünde üstünlüğü ele geçirdi ve ilk bölümde bulduğu sayı farkını setin sonuna kadar sürdürerek seti 25-21 aldı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette oyunda kontrolü sürdüren ev sahibi takım karşısında Sungurlu Efeleri bireysel hatalar sonucun da Osmangazi Belediyespor farkı açtı ve seti 25-17’lik skorla seti alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette maça ortak olmak isteyen Sungurlu Efeleri hücumdaki etkili oyunu ile ilk bölümden itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-17 alarak skoru 1-1 yaptı ve maçı final setine taşıdı. Final setinde ise büyük bir mücadele oldu. Karşılıklı alınan sayılarla devam eden bu setin final bölümünde temsilcimiz iki hatayı peş peşe yaptı ve 15-13’lük skorla ev sahibi Osmangazi Belediyespor 11 galibiyeti aldı ve play-off potasına girdi.

Temsilcimiz ise 4 mağlubiyetini alarak ikinci sıradaki yerini korudu ancak takipcileri ile puan farkı azaldı.