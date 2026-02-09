U 18 Ligi Final Grubu ilk devrenin son maçlarında Sungurlu Belediyespor haftayı üç puanla kapatarak liderliğe yükselirken Mimar Sinan Vefaspor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybetti.

Final Grubunda ilk iki maç sonunda 4’er puanla ilk iki sırayı averajla paylaşan takımlardan Sungurlu Belediyespor evinde konuk ettiği İkbalspor karşısında ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 6-1’lik skorla yenerek ilk yarıyı 7 puanla lider tamamladı. Sungurlu Belediyespor’u galibiyeti Arif, Mete, Mustafa (2), Ahmet ve Burak’ın attığı gollerle farklı geçmeyi başardı.

Şampiyonluğun diğer adayı Mimar Sinanspor ise ilk iki maçından puansız ayrılan Vefaspor ile evinde oynadığı maçtan 1-1 beraberlik ve birpuanla ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli iki puan kaybetti.