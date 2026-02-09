Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 14 ve U 15 takımları cumartesi günü konuk ettiği Kayserispor karşısında iki maçıda 2-1’lik skorlarla kazanarak haftayı üçer puanla tamamladılar.

U 16 Liginde üst sıralara çıkmak isteyen Arca Çorum FK, play-off için mücadele eden Kayserispor deplasmanında rakibi önünde 1-0 geriye düştüğü maçta Yiğit ve M. Ercan’ın attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek ligdeki yerdinci galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi.

U 17 Liginde maç fazlası ile lider durumda bulunan Çorum FK grupta play-off mücadelesi veren Kayserispor karşısında ilk yarıyı Atakan’ın golü ile 1-0 önde tamamladı. Konuk takım son bölümde Bekir ile skoru eşitledi. 82. dakikada kırmızı siyahlı takım Adem Efe’nin golü ile maçı 2-1 kazanarak grupta liderliğini sürdürdü ve play-off yarışında avantajını korudu.