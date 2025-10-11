Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 12. yıl dönümünde Çorum’da kabri başında anıldı.

Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek’in ev sahipliği yaptığı anma programına, halk oyunları üstadının eşi Dorette Endenburg Ertek ve Ertek ailesi ile Bahri Ertek’in arkadaşları katıldı.

Cuma namazının ardından Bahri Ertek’in Ulu Mezarlık’taki kabri başında yapılan anma programında yapılan duanın ardından söz alan Fahri Ertek, “Ağabeyimin hatırasına sahip çıkarak anma programına katılan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Duygusal anların yaşandığı anma programında Bahri Ertek’in eşi ve dostları tarafından kabre çiçek bırakıldı.

ÖMRÜNÜ HALK OYUNLARINA ADADI

Folklor alanındaki 50 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atan Bahri Ertek, ömrünü halk oyunlarına adadı.

Japonya’dan Amerika’ya, dünyanın dört bir yanına Çorum kültürünü taşıyan Ertek, halkoyunları alanındaki engin tecrübesiyle her kesimden insanın sevgi ve saygısını kazandı.

Gönüllü bir kültür elçisi olarak organizasyonlar gerçekleştiren Ertek, koordine ettiği projeler kapsamında Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda halk oyunları meraklısını Türkiye’de buluşturmuştu.