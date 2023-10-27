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Cumhur İttifakı’nın temsilcileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak’tan oluşan heyet dün akşam Bakan Koca’yı ziyaret ederek, Çorum’un sağlık alanındaki taleplerini dile getirdiklerini ifade ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, Çorum’un daha sağlıklı geleceğe kavuşması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, “Sizlerin desteği ve güveniyle, Çorum'u daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bizim için her zaman önemlisiniz” dedi.

Bakan Koca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum heyetine teşekkür etti.