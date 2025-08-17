AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere ağırlık verilirken, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor.

Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi.

Güvensiz ürünlerin tespitinde idari yaptırımlar uygulanıyor

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor.

Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun riske karşı uyarılması kararlarını içeren idari yaptırımlar uygulanıyor.

Tüketici, uygunsuz ürünleri takip edebiliyor

Bakanlık, 2018'de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme "https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşabiliyor.

Böylece, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmeyle bu ürünlerin takibi kolaylaşıyor.

Sistemde, güvensiz ürün konusunda yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar açısından araştırma yapılmasına imkan veren bir veri tabanı bulunuyor.

Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler

Tüketicilerin de okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken hususlar da bulunuyor.

Buna göre, kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı.

Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarılar kontrol edilmeli. Bu kapsamda, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı.

CE işaretine dikkat edin

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

Tekstil ürünlerinde de içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması hususuna bakılmalı.

Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da dikkatli olunmalı.