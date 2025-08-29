Arca Çorum FK hisselerini devralan Savaş Balçık kulüp başkanlığı görevine gelen Baran Korkmazoğlu’nu tebrik etti.

Balçık; "Yönetimimizle birlikte bu anlayışı daha da ileriye taşıyacağımıza, kulübümüzü daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Savaş Balçık’ın kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; ‘Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Baran Korkmazoğlu’nu ve yönetim kurulumuzu gönülden tebrik ediyorum. Arca Çorum FK, sadece bir futbol kulübü değil; Çorum’un ortak gururu ve bu şehrin en büyük markalarından biridir. Yönetimimizle birlikte bu anlayışı daha da ileriye taşıyacağımıza, kulübümüzü daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Arca Çorum FK’nın en büyük gücü olan taraftarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerdeki coşkunuz, sahadaki mücadelemizle birleştiğinde, Arca Çorum FK’nın başarıdan başarıya koşacağına olan inancımız tamdır. Hedeflerimize; yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve büyük taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız’ ifadelerini kullandı