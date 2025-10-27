Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Emrah Ünal, Selahattin Altay
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Sanami Hountondji (Enes Aydın dk. 32), Atınç Nukan, Tolga Kalender (Gani Burgaz dk. 78), Rahmetullah Berişbek, Jones Johan Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Dieumerci Dongola, Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Douglas Tanque
Yedekler: Akın Alkan, Enes Çinemre, Atalay Atcı, Jetmir Topalli, Cem Tuna Türkmen, Atalay Atcı, Emirhan Acar, Lassana Samake
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Francis Nzaba (Mame Mor Faye dk. 80), Anıl Yaşar (Onur Ulaş dk. 46), Yunus Emre Gedik, Mikail Okyar (Hamza Catakovic dk. 46), Amilton, Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 12), Ryan Jack, Berat Luş (Alper Karaman dk. 66), Kayode
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Altar Han Hidayetoğlu, Enes Alıç, Dimitri Kevin Cavare
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kırmızı kart: Dieumerci Dongola (dk. 40), Douglas Tanque (dk. 45+1) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Anıl Yaşar, Alper Karaman, Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)