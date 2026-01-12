Çorum'un Kargı ve Sungurlu ilçelerinde barajlarda kaçak avcılığa yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından hafta sonu da dâhil olmak üzere yapılan denetimlerde yasak av araç ve gereçleri, avlanma zamanları ve mevzuata aykırı uygulamalar titizlikle kontrol edildi.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı doğal kaynaklar bırakılması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir. Kaçak avcılıkla mücadelede vatandaşlarımızın desteği büyük önem taşımaktadır." denildi