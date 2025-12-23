Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Sakaryaspor maçı öncesinde Sungurlulu başarılı Muay Thai ve Kick Boks antrenörü Yasın Baranlıoğlu ve sporcuları Melek Naz Göktaş ve Edanur Akça ile birlikte Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile İşitme Engelliler Milli takım Teknik Direktörü Ahmet Karacif ile ilimizde devam eden UEFA C Antrenör Kursu hocası hemşehrimiz İsmet Kamak’ı misafir etti.

Başkan Korkmazoğlu Uluslararası Açık Hava Muaythai Şampiyonu Melek Naz Göktaş ve Muaythai Türkiye 3.’sü Edanur Akay, antrenörleri Yasin Baranlıoğlu ile Teknik Direktörleri önce tesislerde misafer etti ve kendilerine Çorum FK forması hediye etti.

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu’na spora katkıları ve genç yeteneklere olan ilgisi sebebiyle teşekkür edildi.

Antrenör Yasin Baranlıoğlu, günün anısına Başkan Korkmazoğlu’na; Milli Takım Forması, Kickboks Eldiveni ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette konuşan Baranlıoğlu, "Gençlerimizin başarısında pay sahibi olan, bizlere kapısını açan ve spora gönül veren değerlerimizin yanında olmak bizler için onur verici. Korkmazoğlu’na misafirperverliği için teşekkür ediyoruz," dedi.

Başkan Baran Korkmazoğlu başarılı spor adamlarını daha sonra Sakaryaspor maçına davet etti. Maçı locadan izleyen spor adamları memleketlerinin takımının galibiyetine maç sonunda taraftarlar ile birlikte sevindiler.