İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Köyler arası futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı.

12 grupta 48 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda grup maçlarını birinci olarak tamamlayan 12 takım play-off eleme turuna yükseldi.

Hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlayan Köylerarası Futbol Turnuvasında 1. grupta Eskice Köyü yaptığı üç maçıda kazanarak 9 puanla gruptan birinci olarak play-off turuna yükseldi.

2. Grupta Boğabağı Köyü üç maç sonunda iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puanla grup birincisi olarak play-off turuna yükseldi.

3. grupta da Ovasaray SK takımı iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile play-off bileti alan üçüncü takım oldu.

4. Grupta Çatakspor üç maçınıda kazanarak play-off bileti alırken 5. grupta ise Çitli FK ile Düvencispor takımları 6’şar puanla turnuvayı tamamladı averaj üstünlüğü bulunan Çitli FK play-off biletini aldı.

6. grupta da Çopraşıhspor ile Garaören Rovers Ağaççacı Köyü takımları turnuvayı 7’şer puanla tamamladı averaj üstünlüğü ile Çopraşıhspor takımı play-off biletini aldı.

7. grupta Büğdüzspor takımı 8. grupta Karacaspor Kulübü üç maçlarını da kazanarak kayıpsız olarak play-offa yükselirken

9. grupta ise Çalıca Köyü ile CNR Elektrik Dağkarapınar takımları puanları aynı averajları aynı olduğu için daha fazla gol atan Çalıca Köyü takımı play-off biletini alan takım oldu.

10. grupta Boğacıkspor, 11. grupta Ortaköy Şapinuva ve 12. grupta ise Elmapınar FK takımları gruplarında üç maçlarınıda kazanarak puan kaybetmeden final grubuna yükselen takımlar oldular.

Turnuvada gruplarında birinci olan 12 takımın mücadele edeceği play-off eşleşmesi bu hafta içinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.