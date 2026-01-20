1. Amatör Küme’de sezonun iki şampiyonluk adayı Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçta konuk Mimar Sinanspor deplasmanında Sungurlu Belediyespor’u 4-1 gibi farklı skorla yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Şampiyon olan takımın direk Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil etmeye hak kazanacağı 1. Amatör Küme’de Sungurlu Belediyespor yaptığı flaş transferlerle lige iddialı başlarken Mimar Sinanspor ise geçen sezon BAL’da mücadele eden genç kadrosunun üzearine yaptığı 4-5 tecrübeli transferle sezona iyi başlangıç yaptı.

İlk üç maçlarını rahat kazanan iki takımın maçı beklendiği gibi mücadelesi ve gerilimi yüksek bir karşılaşma oldu. Maçı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile Arca Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan iki takım taraftarları takip ettiler.

Maça Mimar Sinanspor daha iyi başladı ve orta sahayı iyi kapatarak önde baskı yaptı. Sungurlu Belediyespor rakibin bu baskısı karşısında maça tedirgin ve gergin başladı. Sungurlu’nun bu gerginlikten dolayı istediği futbolu oynayamadığı maçın 28. dakikasında Mimar Sinan’ın korner atışında ön direkte iyi yükselen Fatih Serkan’ın kafa vuruşundan bulduğu golle konuk takım 1-0 öne geçti.

Sungurlu Belediyespor bu gole iki dakika sonra benzer pozisyonda kaptan Tuncay ile cevap verdi ve beraberliği yakaladı. Bu gole rağmen oyunu kontrol eden Mimar Sinanspor 37. dakikada savunma arkasına atılan topta genç golcüsü Yusuf Can’ın aşırtma vuruşu ile bulduğu golle konuk takım yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Sungurlu Belediyespor daha baskılı başlamak isterken Mimar Sinan’ın orta sahadaki tecrübeli isimleri Akın ve Furkan rakibe yaptığı baskı ile pozisyon bulmasına engel oldu. Zaman zaman gerilimin arttığı maçta son bölümde risk alan Sungurlu Belediyespor 78. dakikada Nurullah’ın kırmızı kart görmesi ile on kişi kalınca Mimar Sinan rahatladı ve son bölümde Tuğrulhan’ın golü ile 3-1 öne geçti. Son dakikada maçta gol perdesini açan Fatih Serkan gol perdesini kapattı ve sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.