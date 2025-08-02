Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Genel Cerrahi Uzmanı hemşehrimiz Doç. Dr. Muhammed Gömeç resmen atandı.

Sağlık Bakanlığı’nca güvenlik soruşturması tamamlanan Muhammet Gömeç’in başhekimlik atamasına dair sözleşme dün imzalandı.

Başhekim Gömeç'in bu hafta göreve başlaması bekleniyor.

MUHAMMED GÖMEÇ KİMDİR?

Çorum’un Osmancık ilçesinde doğan Muhammed Gömeç, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyeliği yaptı. Gömeç, Kargı Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü olarak çalıştı. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Komisyon Başkanlığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Son olarak Sivas Özel Medicana Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışıyordu.

Muhammed Gömeç'in AK Parti önceki dönem il yönetim kurulu üyesi Av. Abdullah Gömeç'in kardeşi olduğu öğrenildi.