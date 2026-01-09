Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, basın mensuplarının demokratik toplum düzenindeki önemine dikkat çekti.

Gazetecilerin, toplumun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstlenen basın mensupları, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren gazeteciler; her türlü zorluk, baskı ve risk altında dahi meslek ilkelerine bağlı kalarak görevlerini sürdürmektedir.

Gerçeğin peşinde koşan, halkın sesi olan ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutan gazeteciler; özgür düşüncenin, ifade hürriyetinin ve şeffaf yönetim anlayışının en güçlü temsilcileridir. Basın mensuplarının sunduğu doğru ve ilkeli haberler, toplumsal bilincin gelişmesine, demokratik kültürün güçlenmesine ve toplumsal barışın korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu anlamlı günde; mesleğini onuruyla icra eden, etik değerlere bağlı kalarak halkı bilgilendirme görevini yerine getiren tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ve saygıyla anıyorum. Zor şartlar altında büyük bir fedakârlıkla çalışan tüm gazetecilere sağlık, başarı ve meslek hayatlarında kolaylıklar diliyorum.

Özgür, tarafsız ve güçlü bir basın anlayışının her zaman var olması temennisiyle, basın camiasının Gazeteciler Günü kutlu olsun."