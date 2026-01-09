Amed karşılaşmasının ardından ARCA Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, maçın hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Baran Korkmazoğlu, Amed ile oynanan maçta iptal edilen gole sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Korkmazoğlu, paylaşımında “Emek hırsızları, sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Maçın 51.dakikasında skandal bir olay yaşandı.

Amedspor kalecisi Erce, hiçbir Çorumlu futbolcu dokunmamasına rağmen topu elinden geçirdi. Samudio Erce'nin elinden kaçırdığı topu boş kaleye yuvarladı ama hakem Dakul pozisyona faul düdüğü çaldı.

Maç sonu pozisyona tepkiler büyüdü.

Süper Lig ve 1.Lig'de skandal hakem hatalarına bugün bir yenisi daha eklendi.

ELİMSİLER VE OFSAYTIMSILARDAN SONRA...

Elimsiler, ofsaystımsılar skandalına bugün Amed-Çorum maçında hissiyatımsı eklendi. Hakem Davut Dakul Erce'ye dokunulduğu hissederek Çorum FK'nın net golünü yedi.