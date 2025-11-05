Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, demiryolu inşaatında 1. Sınıf tarım arazisine şantiye alanı ve beton santrali yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

1. sınıf tarım arazisine hızlı trenin arkasına sığınarak arazisine şantiye alanı ve beton santrali yapılmasının vebal olduğunu vurgulayan Necati Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çayır ve mera vasıflı bir araziyi, 4342 sayılı kanunun özünden ayrılıp 14/C maddesinin (Kamu yatırımları için gerekli bulunan) arkasından dolanarak şantiye ve beton santrali için tahsis amacı değişikliği yapıp amaç dışı kullanmak, yatırım mı? ihanet mi? Kimse bana, vatan, millet, bayrak vb. serenatı çekmesin?

Bizim bu değerlere olan sevgi, saygı ve hizmetimizi bu dünyada tartacak ne terazi ne de kıyasa tutulacak mihenk taşı yok. Tartma, ölçme ve kıyaslama da kimseye de düşmez, kimsenin de haddi değil. Bunu en iyi Rabbim bilir. Başka yer mi bulamadınız? Vasfı çayır/mera olsa da eski tabirle 1.sınıf yeni tabirle mutlak tarım alanına beton santrali ve şantiye alanı yapmaya.

Kimse yatırıma karşı çıkmıyor. Yıllardır Çorum halkının özlemlerinden bir olan tren hattın gelmesine vesile olanlara dua ediyoruz. Bu duayı, gelecek nesiller bedduaya çevirmesin.

Birini yaparken diğerini bozmaya hakkımız var mı ki? Tren hattının Çorum’a gelmesi yatırım, toprağın bu şekilde hoyratça amaç dışına çıkarılması bir ihanettir. İnsan eksen, insan çıkacak bu araziye, beton santrali yapmak ve yaptırmak vebaldir, hele de tren hattı yatırımının arkasına sığınmak daha büyük vebaldir. Çayır/meraya, şantiye ve beton santrali yapmak, kamu yararı kararı değil, bizce (ZMO) ihanet kararıdır.

Geçmişte mera birim sorumlusu olarak çalışmış ve İl Mera Komisyonlarında mera konu uzmanı olarak görev almış birisi olarak söylüyorum, bu tahsis amacı değişikliği, hem teknik hem de mevzuat olarak uygun değildir. Beton yemiyoruz. Covit 19 salgınındaki gıda arzında çıkan karmaşayı hatırlamanızı istiyorum. Buradan uyarıyor ve vebali ilgililerin üzerine atıyorum.”