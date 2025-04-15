Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum İş Kur Müdürü Levent Tuzcu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve İşitme Engelliler İl Temsilcisi Uğur Çadır, Çorum Sağırlarspor kulübünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Çorum Sağırlarspor kulübü başkanı Mürsel Barıldar’dan çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Uzun yıllardır kulüp başkanlığı görevini yürüte Mürsel Barıldar kendilerini ziyaret eden misafirlere teşekkür etti ve Çorum’u sportf alanda daha başarılı temsil etmek için onların desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın ve İl Müdürü Demirkıran da İşitme Engelliler liglerinde mücadele eden Çorum’u temsil eden takımlara ellerinden gelen desteği vereceklerini belirttiler.