Gelişim Liginde Arca Çorum FK beş katagoride mücadele ediyor.

Kırmızı Siyahlı takım üç kategoride play-off mücadelesi veriyor.

Play-off mücdelesi veren üç takım arasında lider durumda olan ve yoluna namağlup devam eden Çorum FK U 14 takımı bu ünvarı ile bu kategorinin on bir kulüpten birisi konumunda.

Kırmızı Siyahlı takım ligde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet ve üç beraberlik alarak 45 puanla lider durumda bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım grupta en yakın rakibi ile dokuz puan farkla lider durumda ve şimdiden play-off biletini aldı.

İşte U14 Ligi’nde Yenilmeyen takımlar Arca Çorum FK ile birlikte, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bucaspor 1928,İnegölspor, Trabzonspor, Balıkesirspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, CSK (Cisim Spor Kulübü), Altınordu

Çorum FK U 14 takımı namağlup ünvanının yanı sıra bu kategoride 19 grupta mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda. 17 maçta rakip filelere 37 gol atan Çorum FK U 14 takımı sadece altı gol gördü.

Çorum FK U 14 takımı Teknik Direktörü Ersel Şahin, bu sezon yapılanma süreci sonunda iyi başladıkları sezonu iyi devam ettirdiklerini belirterek önceliklerinin A takıma futbolcu kazandırmak olduğunu söyledi. Bu hedeflerine giderkende oynadıkları maçlarda futbolcuların gelişimi ile devam etmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Ersel Şahin ‘Tabiki bu hedeflere giderken çocuklarımızın başarma, kazanma ve öz güvenlerinin artması adına galibiyetler önemli. Şu anda namağlup yolumuza devam ediyoruz bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek ve çocuklarımızın üzerine koyarak devam etmesi ve play-off’da çok farklı heyecanlar yaşamasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’ dedi.