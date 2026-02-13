Okullu Küçükler Satranç il birinciliği tamamlandı.

Maçlar sonunda Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın küçükler genelde ise Mustafa Kemal Ortaokulu birincilik kupasının sahibi oldu.

Yeni Spor Salonunda yapıla il birinciliğinde küçük kızlar ve erkeklerde dörder okul mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda küçük kızlarda Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci İskilip Ebussuud Eendi Ortaokuu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Küçükler Genel müsabakaları sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu birinciliği kazanırken Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ikinci Yunus Emre Ortaokulu üçüncü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise madalyaları verildi.