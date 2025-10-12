Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi pazarında denetim yaptı. Başkan Aşgın'la pazarcı esnafı arasında hileli ürün tartışması kameraya yansıdı.

PAZARCI: AZRAİL MİSİNİZ?

Başkan Aşgın, pazarcı esnafına “Kimse kimseyi aldatmayacak, müşteri haklı. Tezgahın önüyle arkası bir olacak” derken, pazarcılarda “Bu kadar da olmaz, Azrail misiniz?" diye cevap verdi.

AŞGIN: 3-5 KENDİNİ BİLMEZ

Parkta rastladıkları bir vatandaşın şikayeti üzerine pazar denetimi yaptığını dile getiren Aşgın, Pazar ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “3-5 kendini bilmezin bizim amcamıza, teyzemize, kardeşimize kötü ürünü iyi diye satıp üstüne bir de küfretmesine sessiz kalırsak bunun vebalini ödeyemeyiz. Pazarlar, bizim sorumluluğumuzda ve biz bir söz vermiştik; sözümüzün arkasındayız. Öyle ya da böyle, pazarlar düzelecek; o tezgahlar kapanacak.

‘İYİYİ KORUYACAK, KÖTÜYÜ CEZALANDIRACAĞIZ’

Bu kendini bilmez azınlık, helalinden kazanan pazarcı esnafımızın adını da daha fazla lekeleyemeyecek. Düzgün esnafımızı korumak da bizim görevimiz. İşini dürüstçe yapan, hemşehrisini kandırmaya çalışmayan, güzel esnafımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Tüm hemşehrilerimize de ürününü seçtirmeyen, tezgahın önüne en güzel ürünlerden duvar örüp kendi tarafındaki kötü ürünü gizlice müşterisine satmaya çalışan, poşetlere kör düğüm atan, bağıran esnaftan alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyorum. İyiyi beraber koruyacak, kötüyü beraber cezalandıracağız. Birlikte her yönüyle en güzel Çorum'a ulaşacak, mücadele edecek, başaracağız.”

CHP’Lİ ÖKSÜZ: ŞOV VE GÜNDEM DEĞİŞTİRME

Gerginliğin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Doğan Öksüz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın pazarcı esnafını gündem değiştirme aracı olarak kullandığını iddia etti.

Belediyenin bir biriminde bir personelin zimmetine para geçirdiği iddiasını gündeme getiren Öksüz, daha önce çürük binalar meselesi gündeme bomba gibi düşünce hemen çürük domates kampanyasının devreye sokulduğunu ileri sürdü.

‘VARSA YANLIŞLIK ZABITA GEREĞİNİ YAPAR’

Otogarda yaşanan zimmet iddiası ile büyük/küçük patates şovunun başladığı görüşünü savunan Öksüz, Aşgın'ın pazarcılara yönelik denetimlerini şov ve gündem değiştirme olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Peki toplumun fay hatlarının bu kadar gergin olduğu bir dönemde bir kamu yöneticisine bu tavır yakışır mı? Varsa bir yanlışlık zabıta ekiplerimiz tespit edip eder ve gereğini fazlasıyla yapar.

Pazarcı esnafı ile vatandaşı birbirine düşürme konseptli tiktok videosu çekip ortamı germenin kimseye bir faydası yok. Çürük bina çürük domatesle, büyük yolsuzluk küçük patatesle kapatılamaz.

Göreve gelinen 6 yıl boyunca herhangi bir sıkıntı olmamış gibi bu sorunları gündem değiştirmek için piyasaya sunmanın siyasi etik açısından kabul edilebilecek bir tarafı yok. 6 yıl boyunca sorunsuz çalışan pazarcılar şimdi mi kusurlu çalışmaya başladılar?

Belediyemizin kusurlu iş ve eylemleri varsa hep beraber üzerine gidelim sayın başkanım. Lütfen bu tarz siyaset anlayışınıza son verin.”