Çorum Valisi Ali Çalgan, TSO Kültür ve Konferans Salonu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum’un sanayileşmede ve ihracatta yakaladığı başarıyı değerlendirdi.

Vali Çalgan, ilin iş insanlarının girişimci ruhu ve finansal desteklerle oluşan güçlü sinerji sayesinde istihdam ve ihracatta daha da ilerleyeceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Anadolu kaplanları olarak adlandırılan illerden biri olan Çorum, kendi iç dinamikleri ile sanayileşmesini gerçekleştiren ender illerimizden bir tanesidir. Çorum, 2023 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 19. sırada iken 2024’te ihracatını 4,3 milyar dolara çıkararak 14. sıraya yükseltmiştir. 2025’de ise bu rakam 6 milyarı bulmuştur ve 12. sıraya çıkmıştır. Çorum’un ihracatta her yıl yükselen bir başarı grafiğini sergilediğini ve ülkemizin ekonomik gücüne önemli katkılar sunduğunu bu rakamlar bize göstermektedir.

Çorumlu iş insanlarımızın girişimci ruhu, inovatif üretim teknikleri ve yeni üretim alanlarına yönelik arayışları, iş dünyamızın en üst yapılanması olan TOBB önderliği ile başta Halk Bankası olmak üzere kredi kurumlarının sağladığı finansal desteklerle oluşan güçlü sinerji sayesinde ilimiz iş dünyasının her geçen gün istihdamı artıracağına ve ihracatta daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır.”