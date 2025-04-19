Ankara’da yapılan Geleneksel Okçuluk Bölge birinciliğinde Çorumlu sporcular üç birincilik bir ikincilik iki üçüncülük ve bir kategoride de takım halinde birinciliği kazandı.

12-13 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılan minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler puta bölge birinciliğinde 480 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda 8-9 Yaş minik kızlarda Elif Nida Mert ve erkeklerde İlber Kutay Kaya birinciliği kazandılar. Aynı kategonide Mehmet Ertuğrul Dinçarslan ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

10-11 Yaş kızlarda Serra Kahrıman beşinci olurken erkeklerde Hakan Mirsa Teryakioğlu ise birinci olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 12-13 yaş erkeklerde Mehmet Ömür Ağzıkara ikincilik ödülünün sahibi oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Amine Berire Develi üçüncü olurken Amine Berire Develi, Doğa İdeci ve Işılay Beril Kaya’dan oluşan yıldız takım ise birincilik kürsüsüne çıktı.

Çorum Okçulukspor kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu kulüp bünyesinde Modern Okçuluk ve Geleneksel Türk Okçuluk eğitimi verildiğini belirterek ‘Modern Okçuluk ve Geleneksek Türk Okçuluğunda Türkiye finallerine katılmak bizleri gururlandırdı. Zorlu Türkiye Şampiyonası hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Ankara’da büyük bir başarı aldım. Hedefimiz Türkiye finallerinde Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek. Bizlere desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, antrenman yapmaları için puan alanını açan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal’a okçuluk adına teşekkür ediyorum’ dedi.