Okul Sporları Yıldız Erkekler Bocce İl birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazandı. Sekiz takımın mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce sahasında yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda tüm maçlarını kazanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu antrenör Tuğba Karabıyık yönetiminde Yasin Kılıçoğlu, Gazi Efe Ünsal, Hüseyin Mert İpek, Süleyman Kayra Özbek’li kadrosu ile şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Doğa Çağın Çıtak, Akın Özkaya ve Alperen Bozdoğan’dan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasını alırken Alaca İmam Hatip Ortaokulu Yunus Emre Çağır, Ünal Erduğan, ahmet Öçal ve İlhan Yılmaz’dan oluşan kadrosu ile üçüncü, Mustafa Kemal Ortaokulu antrenör Alper Uysal yönetiminde Muhammet Çağrı Çalışkan, Muhammed Fatih Karaman, Görkem Efe Bor ve Yusuf Uyar’lı kadrosu ile dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.