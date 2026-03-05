Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında derece yapan sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul ederek hediyeler verdi.

Adana’da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Şampiyonasında Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Miray Güccük dördüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Güccük ve antrenörü Hasan Olukcu İl Müdürü Demirkıran’ı ziyaret etti.

Demirkıran’ı ziyaret eden en kalabalık kafile ise Osmaniye ve Sivas’da yapılan Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonalarında mücadele eden madalya kazanan sporcular ve antrenörleri oldu.

Okul Sporları Gençler A Bowling Türkiye Şampiyonasında ikincilik kupasını Çorum’a getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi idareci antrenör ve sporcuları da İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ederek çalışmaları ve şampiyona hakkında bilgiler verdiler.

İstanbul ve Kocaeli’nde yapılan Okul Sporları Serbest ve Grekoromen Stilde Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular ve antreenörleri Demirkıran’ının diğer ziyaretcileri oldu. İskilip, Sungurlu, Boğazkale ve merkez okullarında şampiyonalarda madalya kazanan sporcular ve anrtrenörleri Çelebi Bayır, Uğur Çadır, Sefa Şakar, Levent Kaleli ve Serdan Çatal ile Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Çatal ziyarete katılan isimler oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran başarılı sporcu, antrenör ve öğretmenleri kabülünde yaptığı konuşmalarda ise eğitim öğretimin yanında öğrencilerin spor yapmalarını çok önemsediklerini belirterek okul kulüp iş birliğinin sporun gelişimi ve başarısı için çok büyük önel taşıdığını söyledi.

Sporcuları başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Demirkıran ‘başarının sürdürülebilir olması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. İlimize bu gururu yaşatan tüm sporcu ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz’ dedi.