U 15 Final Grubunda beşinci maçlar sonunda Vefaspor son maça avantajlı çıkıyor.

Mimar Sinan ise lideri takibini sürdürdü. Namağlup lider Vefaspor beşinci maçında dördüncü galibiyetini Gençlerbirliği’ni 4-0 yenerek aldı ve son haftaya lider olarak giriyor.

Mimar Sinanspor ise Osmancık Kandiberspor önünde 3-1 galip gelerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.

Ligde son hafta maçları pazar günü oynanacak. Vefa Gençlikspor 13 puanla lider olarak son maça çıkarken Mimar Sinanspor ise 11 puanla ikinci sırada bulunuyor. Vefaspor’a şampiyonluk için beraberlik yetiyor.

Mimar Sinanspor’un ise şampiyonluk için kazanmaktan başka şansı yok.

İki takım pazar günü saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacak.

Bu maçtan önce ise saat 12’de Gençlerbirliği ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacak. Bu maç öncesinde Kandiberspor’un üçüncülüğü Gençlerbirliği’nin ise dördüncülüğü garanti.