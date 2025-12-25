SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan aktarılan bilgiye göre; Çorumlu SMA hastası 1,5 yaşındaki Mustafa Baran Karakiraz’ın ailesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, ziyaret sırasında Mustafa Baran’ın hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgi alarak, ailenin yanında olduklarını ve her zaman destek olacaklarını ifade etti.