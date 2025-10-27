Arca Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan, dünkü Boluspor maçında ilk yarının son dakikalarında ciddi gelişen Çorum FK atağında rakip oyuncunun kendini yere bırakması nedeniyle topu dışarı attı.

Maçın 45+2.dakikasında sakatlanan Pedrinho'nun yerine oyuna giren Yazgan, topla ilk buluşmasında rakip oyuncunun yerde yattığını görünce centilmenlik sergileyerek topu taça attı.

Bolusporlu oyuncunun bilerek yerde yatmasına rağmen Yazgan'ın topu dışarı atmasına bazı kırmızı siyahlı taraftar tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında ise Üzeyir Ergün bir pozisyonda yerde kaldı ancak Bolusporlu futbolcular topu dışarı atmak yerine ciddi gol pozisyonundan yararlanamadı ve köşe vuruşu kazandı.

Bolusporlu futbolcular Ferhat'ın yaptığı centilmenliğe karşılık vermezken, taraftarlardan gelen tepki üzerine Boluspor kazandığı köşe vuruşunu geri Çorum FK'ya iade etti.

Çorum FK'da da kaleci Sehic topu Boluspor'a geri gönderdi.