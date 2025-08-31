30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Çorum'un Bayat ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Bayat Kaymakam Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Furkan Gözen, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Kaymakam Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü tarafından çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine dair konuşma yapılırken, öğrenciler de seslendirdikleri şiirlerle milli mücadelenin ruhunu yaşattı.

Tören, tüm katılımcıların büyük bir coşkuyla takip ettiği etkinliklerin ardından sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitler rahmetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi.