Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Hande Keskin Türk yaptığı açıklamada Ramazan Bayramında beslenme uyarısında bulundu.

Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizmanın hızının yavaşlamasına bağlı olarak, daha hızlı kilo alındığını belirten Dyt. Hande Keskin Türk, “O nedenle, Ramazan Bayramını toparlanma dönemi olarak değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Bayramda 2 -3 günde kilo alınmaz diye düşünenler, yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bu 2-3 gün sonunda, tartıda bir sürpriz ile karşılaşabilirler” dedi.

Dyt. Hande Keskin Türk, Ramazan Bayramında beslenme konusunda şu önerilerde bulundu:

“Sabah güne mutlaka kahvaltı edilerek başlanmalı, kahvaltıyı hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır. Kızartmalar, yağlı et yemekleri, hamur işleri yerine sıvı yağ ile hazırlanmış yemekler, sebze, ızgara tarzı yemekler tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Hamurlu tatlılar, çikolatalar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz. Vitamin, mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler de sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. Havaların ısınmasıyla beraber en az 2,5-3 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Bayramlar kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişilerin beslenmelerine daha fazla önem göstermesi çok önemlidir. Hastalıklarına uygun beslenme planlarına devam etmeleri gerekmektedir. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlar, herkese sağlıklı günler dilerim.”