Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ancak buruk bir bayram geçireceklerini ifade eden Mehmet Tahtasız, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Dayanışma demektir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de hak yememeyi ve kul hakkına girmemeyi emreder. Bu mübarek ayda maalesef insanların hakkının, hukukun çiğnendiğini gördük. Cereyan eden kötülüklere karşı halkımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğunu gördük” dedi.

“Ramazan ayı açın halinden anlamak demektir” diyen Mehmet Tahtasız, “Bu Ramazan ayında da maalesef gece yatağa aç giren çocukları gördük. Halkın sofrasında et yerine dert kaynadığını gördük. Emeklinin fitreye muhtaç hale getirildiğini ve Diyanet’in emekliye fitre verebilirsiniz diye fetva verdiğini gördük. Ülkenin onca sorunu varken kendi ikballeri için milletin istikbalini tehlikeye atanları gördük. Ramazan ayının maneviyatının kazanma hırsı uğruna hiçe sayıldığını gördük. Haksız ve hukuksuz yere tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, bu bayramı İstanbul halkından, eşinden ve evlatlarından ayrı olarak geçirecek olmasının burukluğuyla bir bayram geçireceğiz.

Meydanlarda görülen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm zamanlara yayacağız. Ve bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmediğinde, emeklimiz ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmadığında, 12 milyon gencimiz iş bulduğunda, 1 milyona yakın öğretmenimiz atandığında, çiftçimiz alın terinin hakkını aldığında, demokrasi ayıpları son bulduğunda, adil bir düzen kurulduğunda ülkemiz kıştan çıkıp bahar havasına büründüğünde en nihayetinde halkımızın yüzü güldüğünde işte o zaman bayramları bayram gibi yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere Çorumlu hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, barış ve adalet getirmesini diliyorum” şeklinde kaydetti.