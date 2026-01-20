Arca Çorum FK'da bir yandan transfer hareketi sürerken, bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor.

Kırmızı siyahlıların sezon başında Kocaelispor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrılıyor.

Devre arasında Mame Thiam, Serdar Gürler, Burak Çoban, Ahmet Ildız, Ibrahim Zubairu ve Sinan Osmanoğlu gibi önemli isimleri kadrosuna katan kırmızı siyahlılarda Eze ile yollar ayrılmıştı.

Eze'nin ardından Adana Demirspor maçı kadrosunda olmasına rağmen oyuna alınmayan Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Çorum FK formasıyla 16 maça çıkan Oğulcan, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.