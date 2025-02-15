Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi'nde çalıştırılmak üzere daimi çaycı alımı yapılacak.

Sungurlu Belediyesi, İŞKUR ilanı aracılığıyla çaycı olarak çalışacak 1 kişilik pozisyon için alım yapacağını açıkladı. Adayların başvuru yapmak için en geç 15 Şubat 2025 tarihine kadar Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na başvurularını yapmaları gerekiyor.

Başvurularını tamamlayan adaylar, 17 Şubat 2025 tarihinde Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda mülakata çağrılacaklar.

Başvurular İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na şahsen başvurması gerektiği belirtiliyor.

İlan detaylarına göre, adayların başvuru esnasında gerekli belgelerle birlikte başvurularını yapmaları önem taşıyor. Belgeler ve diğer başvuru şartları için Belediye Başkanlığı’ndan detaylı bilgi alınabilir.

Sungurlu Belediyesi’ne Başvuru İçin Son Gün: 15 Şubat!

Sungurlu Belediyesi'nde çalışmak isteyen adaylar için 15 Şubat 2025 son başvuru tarihi.

Sungurlu Belediyesi Çaycı Pozisyonu İçin Görüşme 17 Şubat'ta

Başvurularını tamamlayan adaylar, 17 Şubat 2025 tarihinde Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda yapılacak mülakata katılabilecekler. Görüşmede adayların, pozisyonun gerekliliklerine uygunlukları değerlendirilecek.