Çorum Belediyesi, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için hizmet içi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yüksekte Çalışma” konulu eğitim seminerine Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli katıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Eda Güler tarafından verilen eğitimde 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yanı sıra iş yerinde bulunan tesisat, teçhizat ve makinelerin işletme metotlarının gerekli iş emniyetini temin etmek, işçilerin sağlık ve güvenlik içinde çalışmalarını sağlamak, insan gücünün çalışmada devamlılığını en yüksek seviyede tutmak konuları anlatıldı. (