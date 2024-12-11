Çorum Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan ilk toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hak İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve sendika yönetimi katıldı.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması nedeniyle açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikamızın yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerimize başladık. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.
Editör: Fatih Akbaş