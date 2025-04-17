13-15 Nisan tarihleri arasında Malatya’da yapılan Üniversiteler Badminton Süper Liginde Gazi Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren Osmancık Barış Boyar Badminton Kulübü sporcusu Beren Aşkar bir altın birde gümüş madalya kazandı.

Üniversiteler Süper Lig Badminton Türkiye Şampiyonasında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adına mücadele eden Beren Aşkar ilk olarak katıldığı takımlar müsabakaları sonunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bu müsabakaların ardandın tek bayanlarda mücadele eden Beren Aşkar tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aşkar şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Osmancık Barış Boyar badminton Kulübü başkanı Barış Boyar sporcusunu gösterdiği performanstan ve elde ettiği başarıdan dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.