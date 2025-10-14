Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen Berin Ergin yeni sezonda TED Ankara Kolejliler formasını giyecek.

2006 Çorum doğumlu Berin Ergin Çorum’da başladığı voleybol hayatının ardından 22-23 ve 23-24 sezonlarında Kuzey Boru takımında forma giydikten sonra geçen sezonda Aksaray 1989spor takımında forma giydi.

Bu yıl girdiği üniversite sınavında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı. Smaçör oynayan Berin Ergin hem okulunu hem de voleybol hayatını Ankara’da sürdürecek.

Berin Ergin’in ilk antrenörü Mehmet Çerman sporun eğitime engel olmadığını kanıtlayan başarısı için ayrıca tebrik etti. Türkiye’nin alanında en iyi üniversitelerinden biri konumundaki Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde de başarılı olacağına inandığını belirterek kendisine eğitim ve sporculuk hayatında başarılar diledi.